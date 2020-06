Les ministres de l'Education Caroline Désir, Ben Weyts et Harald Mollers présentent les différentes mesures concernant la rentrée scolaire de septembre.

Ces annonces font suite à la réunion entre les acteurs de l'enseignement et les experts qui s'est tenue ce mardi, où déjà les grands axes des conditions d'accueil des élèves avaient été fixés.

Une chose est sûre, toutes les écoles maternelles et primaires rouvriront et fonctionneront normalement. Les élèves sont attendus en classe à plein temps.

L'objectif est évidemment de garantir le droit d'apprendre tout en ne perdant pas de vue la sécurité des élèves, du personnel éducatif et des familles.

Le ministre flamand de l'éducation Ben Weyts a entamé la conférence en expliquant le code couleur adopté par rapport aux niveaux de risques liés au coronavirus. Il y a donc le risque "zéro" (niveau vert) en cas de situation normalisée, le risque faible (niveau jaune), le risque modéré (niveau orange) et le risque élevé (niveau rouge). À la rentrée, la situation sera considérée comme "jaune'.

"Il fallait se mettre d'accord rapidement pour que les directeurs d'établissements préparent le personnel avant la rentrée", a enchaîné la ministre francophone Caroline Désir. "Il y aura toute une série de choses encore à préciser par la suite", a-t-elle avertit.

"Même si on fait des progrès en termes d'enseignement à distance, la priorité est de privilégier le présentiel, l'enseignement à l'école", a-t-elle dit.

"On ne fermera pas les écoles maternelles et primaires, quelle que soit la progression de l'épidémie", a-t-elle précisé. "On n'oublie pas l'enseignement artistique, avec les académies, mais les détails suivront", a-t-elle ajouté.

Les codes couleurs et ce que cela implique

Pour arriver au scénario vert, il faut soit un vaccin, soit une immunité collective.

Dans le scénario jaune, c'est-à-dire celui de la situation médicale que l'on connaît actuellement, il est prévu que les secondaires soient présents 4 jours sur leurs bancs d'école. Le mercredi, ils resteraient chez eux avec du travail à domicile.

Le scénario orange serait appliqué dans le cas d'une situation plus tendue sur le plan médical. Les classes de secondaires seraient alors scindées en deux et les cours se donneraient en alternance.

Enfin, le quatrième scénario, le rouge, repose sur une situation sanitaire aigüe. Dans ce cas, les classes de secondaires seraient aussi scindées en deux et les cours se donneraient en alternance, mais les mesures sanitaires seraient plus strictes. Les gestes barrières seraient renforcés.