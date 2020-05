Cette demande d’un conseiller communal montois est appuyée par le médiatique virologue Marc Wathelet.

À Mons, le conseiller indépendant David Bouillon, médecin de profession, vient de demander au conseil communal d’ajouter un point pour sa prochaine séance.

© D.R.



Ce point vise à interdire la réouverture des écoles et ce, jusqu’au 1er septembre. Il demande par ailleurs que l’expert juridique Paolo Criscenzo, rédacteur en chef du site actualitesdroitbelge.be, y soit auditionné tant, pour celui-ci, un retour en classe génère des risques de procédures pénales ou autres recours au Conseil d’État (voir par ailleurs).

Cette demande est appuyée par le médiatique virologue Marc Wathelet, électron libre dans la caste des experts Covid-19.

Cette note de cinq pages a certes été rédigée à l’attention du conseil montois, organe à haute plus-value symbolique puisque comprenant dans ses rangs les non négligeables Di Rupo (PS) et Bouchez (MR). "Mais elle vise clairement à inciter toutes les communes à passer outre les directives gouvernementales en matière de réouverture imminente des classes ", nous indique Marc Wathelet.

À ce titre, Fleurus, Boussu, Chapelle-lez-Herlaimont et Sivry-Rance ont déjà actionné le couperet…

© D.R.



Le virologue fustige l’imposition aux seuls usagers des transports en commun de plus de 12 ans et aux seuls élèves à partir de la 6e primaire de se couvrir la bouche et le nez. "Le gouvernement considère la transmission des moins de 12 ans comme négligeable, une position épousée par ses experts sur base d’une analyse incorrecte de la littérature. Un article scientifique du célèbre virologiste allemand, le Dr Drosten, établit qu’il n’y a pas de différence significative […] dans la contagiosité en fonction de l’âge. […] De plus, un épisode de contamination à partir d’un enfant dans une garderie au Québec a conduit à l’infection de 12 enfants et 4 adultes, une démonstration indiscutable de la réalité de transmission par les enfants dans le cadre scolaire."

Et Marc Wathelet de conclure : "La décision de rouvrir les écoles sur base de cette erreur d’interprétation, couplée à suffisamment de parents qui laisseraient leurs enfants retourner à l’école, ne peut que contribuer substantiellement à une deuxième vague […]."

Résumons, rouvrir les écoles sans obligation générale de porter un masque : pour Marc Wathelet, c’est non ! Et, quoi qu’il en soit, ces masques ne pourraient être faits maison, ce serait "irresponsable". "Les masques les plus efficaces pour un virus qui se transmet par aérosol sont les FFP2/3. Mais ils sont peut-être trop inconfortables pour les plus jeunes . Il faut à tout le moins des masques chirurgicaux, au moins 4 fois plus efficaces que les masques de fortune. Et il faut de surcroît que la distanciation sociale et les mesures d’hygiène soient respectées, même si la distance de 1,5 m n’a aucune base scientifique. "

Le virologue rappelle que des pays bien moins riches que la Belgique mettent à la disposition de la population des masques chirurgicaux gratuitement ou à des prix très abordables…

" Il est infiniment plus raisonnable d’attendre la disponibilité de ces masques en quantité suffisante avant de sortir du confinement. […] Ce n’est pas parce que le personnel médical a été obligé de travailler sans protection qu’il faudrait répéter l’erreur avec nos enfants et les enseignants. "

Enfin, pour bien faire, il faudrait aussi attendre de pouvoir "offrir un test à toutes les personnes qui en ont besoin" : "Il faut pouvoir dépister très rapidement pour permettre au traçage des cas positifs de faire une différence. Il faut avoir le résultat le jour même."