Plusieurs parents témoignent et donnent les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas remettre leur(s) enfant(s) sur les bancs de l'école.

"Hors de question que nos filles aillent à l’école".

Ce papa refuse que ses deux filles reprennent les cours tant que la situation ne s’est pas améliorée.

"On n’a pas remis nos deux filles à l’école. Elles n’iront pas. C’est hors de question ! ", nous indique Alain Derijcke, 54 ans, de Braine-l’Alleud. " On estime qu’il y a un risque pour la santé, que les remettre à l’école, ce n’est pas protéger nos enfants. Le virus ne s’arrête pas à l’entrée d’une école à 8 h 20 et jusqu’à 16 h 15. Mes filles n’iront pas jusqu’à ce que la situation se soit améliorée et calmée. "

Il y a trois semaines, son épouse, Angélique, a été hospitalisée en soins intensifs au Chirec après avoir contracté le Covid.



(...)