En juin dernier, la ministre de l’Éducation Caroline Désir se prononçait en faveur d’une rentrée des classes en code vert, c’est-à-dire dans des conditions les plus normales possible. Cependant, les différences régionales en matière de vaccination et la propagation du variant, plus contagieux et dominant dans notre pays, incitent les experts sanitaires à la prudence. Ceux-ci ont donc préconisé le maintien de quelques règles de sécurité dans l’organisation de la vie scolaire à partir de septembre. Ces règles connues depuis mardi concernent l’obligation du port du masque pour les élèves bruxellois à partir de douze ans et pour leurs professeurs mais aussi une attention accordée à la ventilation des locaux. Excepté ces mesures déjà communiquées au début de la semaine, la rentrée sera presque normale.

Comme annoncé en juin, 100 % des élèves sont attendus en présentiel à la rentrée cinq jours par semaine. L’enseignement hybride n’est donc plus de mise pour les élèves à partir de la troisième secondaire.

Les activités extra muros d’une ou plusieurs journées pourront avoir lieu, à condition de respecter le protocole sanitaire en vigueur dans le lieu d’accueil.

Les réunions de travail entre enseignants pourront elles aussi à nouveau avoir lieu ainsi que les fêtes et repas.

Autre bonne nouvelle pour les parents et pour les élèves : les cantines pourront à nouveau accueillir les écoliers et servir des repas chaud. Les écoles devront toutefois veiller à respecter scrupuleusement les règles en matière de ventilation.

Les recommandations de base en matière d’aération restent les mêmes que l’année passée : les fenêtres devront être ouvertes avant les cours, aux intercours, pendant les pauses et après les cours. Les fenêtres devront être maintenues entrouvertes pendant les cours et pleinement ouvertes pendant les pauses.

Dans les cours de récréation aussi, ce sera le retour à la normale. Finies les bulles de copains et l’interdiction d’utiliser les toboggans. Les élèves pourront à nouveau utiliser les jeux extérieurs, à condition de se laver les mains avant et après. Les jeux ne devront pas être nettoyés après usage.

Bonne nouvelle aussi pour les fans du cours de piscine : les leçons de natation pourront elles aussi reprendre comme si la crise du coronavirus n’avait jamais eu lieu. Plus globalement, toutes les activités physiques pourront avoir lieu dans le strict respect du protocole valable pour chaque sport.