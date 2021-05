Sophie Wilmès et David Clarinval, avant le Comité de concertation de mardi : "On attend que ce qu’on annonce soit respecté."

La terrasse résonne des rires de clients. Pas une table n’est libre, malgré le ciel gris et le vent qui fait s’envoler les masques. Ce samedi, pour la première fois depuis octobre, l’Horeca a ouvert. Sophie Wilmès (MR), ex-Première ministre désormais aux Affaires étrangères et David Clarinval (MR), ministre des Indépendants, sont venus parler Comité de concertation, coronapass, culture, été. Une demande : que l’interview se déroule place de la Liberté, à Bruxelles. Ils souhaitent rappeler le rôle qu’ils ont joué dans la reprise, et aussi, un petit peu, en profiter eux aussi. Sophie Wilmès, d’humeur enjouée, commande une Maes au fût. Le serveur informe David Clarinval qu’il n’y a plus d’Orval. Il se rabat sur une Rochefort. Mardi, ils ont Codeco.

(...)