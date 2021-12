Des dizaines de théâtres et de cinémas ont décidé ce lundi de braver l’interdiction de rester ouvert, décidée mercredi dernier par le Comité de concertation (Codeco). Leur décision est indirectement appuyée par de nombreux niveaux de pouvoir qui ont déclaré qu’ils n’interviendraient pas.

Les ministres-Présidents bruxellois et wallon Rudi Vervoort (PS) et Elio Di Rupo (PS) ne communiquent pas de façon claire envers les bourgmestres et les chefs de zone de police, se bornant à leur transmettre le courrier du Centre de crise national. Le collège des procureurs généraux indique qu’il ne va pas demander aux policiers d’intervenir.