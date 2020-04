Le Conseil national de sécurité (CNS) a dévoilé ce vendredi 24 avril la stratégie de déconfinement qu'adoptera la Belgique à partir du 4 mai.

Se déclinant en trois phases et quatre dates clés, le plan présenté par le CNS a fait l'objet de nombreuses interrogations. Des critiques ont également été formulées par plusieurs secteurs inquiets quant aux décisions prises ce vendredi. Invitée sur RTL, la Première ministre Sophie Wilmès est revenue, ce dimanche 26 avril, sur les annonces du CNS. "Nous sommes sur le fil 24 heures sur 24, tout est délicat", a commencé d'emblée la Première ministre.

Sophie Wilmès est tout d'abord revenue sur la durée des discussions de ce vendredi. Beaucoup ont vu dans la prolongation du Conseil national de sécurité jusque 22 heures le signe de négociations compliquées. "La première erreur qui est faite c'est de penser qu'on a travaillé sur le plan de déconfinement en une après-midi, même si elle a duré 7 heures, cela fait des semaines qu'on se réunit très fréquemment, a précisé la Première ministre sur RTL. "Qui plus est, on n'a jamais dû "déconfiner" la Belgique. C'est une manière de réinventer l'organisation de la société. Ca ne se fait pas en 1-2-3. Ce qui a pris du temps, ce n'est pas de trouver un consensus, c'est de s'assurer que nous comprenions les mêmes choses et que nous nous mettions d'accord en même temps sur les mêmes choses. C'est une bonne chose qu'en Belgique on puisse se mettre d'accord entre entité fédérale et entités fédérées."

De nombreuses critiques ont également été émises quant à l'heure tardive à laquelle a commencé la conférence de presse ce vendredi. Marc Van Ranst notamment avait regretté que des décisions si importantes soient communiquées à 22 heures. "En Belgique quand nous prenons des décisions, c'est immédiatement et ce, même si c'est à 22 heures, s'est justifiée la Première ministre. Nous avons communiqué une décision mais jusqu'au 4 mai, il y aura énormément de temps pour une plus ample communication."

Des étapes provisoires

En effet, comme la libérale l'avait souligné ce vendredi, rien n'est gravé dans le marbre. Toutes les décisions communiquées seront réévaluées constamment au cours des prochaines semaines en fonction de l'évolution de la situation. "Nous allons fonctionner étape par étape, nous avons donné des dates indicatives, a insisté Mme Wilmès sur RTL. Le passage d'une étape à une autre sera sujet à un feu vert du côté sanitaire. À chaque fois qu'on adoucit les règles, on donne l'occasion au virus de se propager plus. C'est pourquoi quand on passe à la seconde étape, il faut s'assurer qu'on a su contrôler la propagation. Je pense toutefois que les perspectives resteront celles-là parce qu'elles ont bien été charpentées, mais dans le concret nous n'avons pas réponse à tout pour le moment."

Le port du masque

Le CNS a décidé d'imposer le port du masque dans certaines situations. Dans les transports en commun par exemple, il sera obligatoire de porter une telle protection. Certaines voix se sont élevées ce week-end pour dénoncer le retard d'une telle annonce, estimant que le port du masque aurait dû être imposé plus tôt. La Première ministre a répondu à ces critiques en expliquant que chaque communication était faite à des moments précis. Selon Sophie Wilmès, imposer le port du masque pendant le confinement n'était pas utile. "Le masque n'est pas la réponse à tout", a, qui plus est, tenu à rappeler Sophie Wilmès, insistant sur le respect de la distanciation sociale.

Commerces

"Nous avons voulu que tous les commerces rouvrent en même temps pour éviter qu'il y ait une discrimination entre grands et petits commerces. Le problème c'est qu'on court donc le risque qu'il y ait plus de gens dans les rues et que la propagation du virus soit plus forte. On va donc voir cette semaine avec Comeos quelles sont les règles pour assurer la sécurité des travailleurs mais également des clients, également voir comment éviter des effets de foule en adoptant certaines mesures (par exemple, en demandant aux clients de venir seuls)." Encore une fois, la Première ministre insiste sur le fait que de nombreuses décisions doivent encore être adoptées. Il faudra donc encore attendre quelques jours, voire semaines, avant de savoir exactement quelles seront les règles pour les différentes phases de déconfinement.

Ecolo a toutefois déjà pointé du doigt ce samedi 25 avril le fait que les magasins puissent rouvrir avant même que les rencontres soient autorisées entre les familles. "Il y a un moment pour travailler tous ensemble pour vaincre le virus et un moment pour faire de la politique politicienne", a regretté Sophie Wilmès.

Tensions avec les experts

Depuis plusieurs jours, des rumeurs courent concernant des tensions entre les experts et les politiques, en raison d'avis contraires souvent émis sur les réseaux sociaux. "On a besoin des experts pour nous guider, pour nous aider à prendre nos décisions, a estimé Sophie Wilmès. En tant que politique, on n'est pas forcément capable de se prononcer sur la propagation d'un virus. Ce qui est vrai, de manière générale, plus vous allez avoir des voix dissonantes qui vont s'expliquer, plus ça va nourrir le débat, ce qui est positif. Mais le point négatif, c'est que ça va rendre les messages beaucoup plus troubles. C'est compliqué car on sait déjà que les règles sont complexes et il ne faut donc pas en rajouter".