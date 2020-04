Ce vendredi, le Conseil national de sécurité (CNS) va se réunir dès 14h30 pour déterminer comment se déroulera le déconfinement.

Au terme d'une réunion qui s'annonce longue au vu du nombre de points à débattre, une conférence de presse sera donnée par Sophie Wilmès pour annoncer de nouvelles mesures. Celles-ci viseront principalement le déconfinement.

Une équipe de dix experts, composée de cinq scientifiques, trois profils économiques, un profil social et un juriste, a été chargée de remettre un rapport de projet de déconfinement. Au terme de longues discussions, un accord a été trouvé. Ce sera aux politiques de décider s'ils suivent ou non les propositions faites.

"Le rapport est bon dans l’ensemble. Il faudra un monitoring sérieux de l’évolution de l’épidémie. Toute anticipation des dates évoquées dans le rapport serait dangereuse", explique un membre de l'équipe à nos confrères de la RTBF.

Le déconfinement ne se fera pas de manière brutale d'un jour à l'autre mais bien progressivement et en respectant plusieurs conditions. Les voici :

Maintien du nombre d'hospitalisations à la baisse pour que l'épidémie soit "gérable"

25.000 tests PCR doivent être réalisés quotidiennement, de manière à pouvoir tester les personnes qui présentent des symptômes et leurs contacts, tout en continuant à mener des tests dans les zones à risques (hôpitaux, maisons de repos, etc.)

Mise sur pied d'un personnel de 2.000 personnes pour assurer le suivi des personnes positives

Des mesures préventives doivent être prises dans les écoles et sur les lieux de travail

Conscientisation de la population qu"il faut s'habituer à "une nouvelle normalité"

Une fois ces conditions respectées, les experts recommandent que le déconfinement se déroule en plusieurs phases, annoncent la RTBF et Le Soir.

Phase 1

La première débutera le 4 mai. Certains commerces non-essentiels seraient autorisés à rouvrir. Parmi eux, on retrouve notamment es quincailleries, les magasins qui vendent du matériel de construction, de la peinture, des tapis ou de quoi produire des masques, les garages et les concessionnaires auto, les magasins qui offrent des alternatives de déplacement comme les vélos. Cette réouverture devra respecter les règles de distanciations sociale. Pour certains commerces, la prise de rendez-vous sera obligatoire. L'agriculture et la pêche pourraient se relancer. Ainsi, 500.000 personnes devraient travailler à nouveau.

Le rapport, relayé par nos confrères de la RTBF, précise que le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun, tant aux arrêts qu'en déplacement. "De quoi permettre l’occupation de tous les sièges et diminuer la distanciation sociale à 1 mètre, pour les voyageurs debout."

Phase 2

Après une évaluation de cette première phase (le 8 ou le 11 mai), on rentrerait alors dans la deuxième phase du déconfinement. Celle-ci aurait lieu le 18 mai (ou plus tard si la phase 1 est prolongée) et verrait la réouverture de tous les autres commerces, notamment les coiffeurs, à l'exception des restaurants, des cafés, des boîtes de nuit, des salles de banquet, des salles de congrès, des théâtres, des cinémas, des parcs d’attraction, etc.

Mais le gros point de cette deuxième phase concerne surtout la réouverture des écoles, tant en primaire qu'en secondaire alors que les écoles maternelles resteront fermées. La priorité serait donnée aux élèves de sixième année, aux élèves en difficultés et aux sections professionnels. Les jeunes de plus de 12 ans et le corps professoral devront porter un masque en permanence. Les classes seront réorganisées et ne pourront compter que dix élèves. Chacun jouira d'un espace personnel de 4m² tandis que l'enseignant(e) aura le double.

Les cours pratiques (chimie, physique, biologie) resteraient toutefois suspendus. La gym pourrait reprendre à condition de respecter les règles de distanciation sociale.

Pour manger, il faudra préconiser des repas froids, pris en classe car les repas chauds seraient toujours interdits.

Le rapport prévoit également que les arrivées et les départs à/de l'école devront être réorganisés, notamment avec des horaires échelonnés. Une fois arrivée dans l'établissement scolaire, toute personne devra se laver les mains. Au moindre éternuement, il faudra également se diriger vers les toilettes pour se laver les mains à nouveau. Les classes devront être nettoyées entre deux passages de groupes d'élèves.

Au cours de cette deuxième phase, on devrait également assister à la réouverture des musées, sur visites individuelles ou en famille, avec un quota de personnes par heure et un tracé unique à l'intérieur des institutions. Se rendre à la Côte ou dans d'autres lieux touristiques serait également autorisé, tout en laissant le dernier mot aux autorités locales. Parallèlement, les fêtes de plus de 50 personnes seront toujours interdites. Les experts sont pessimistes pour les fêtes et les mariages qui ne devraient pas pouvoir avoir lieu cet été.

Phase 3

Cette troisième phase ne se déroulerait pas avant le 8 juin. Après examen en étroite collaboration avec les secteurs, le reste des commerces toujours fermés pourraient, à leur tour, rouvrir. L'horeca, les cinémas, les parcs d'attractions, les salles de concert, les théâtres, etc. Les événéments de masse resteront interdits jusque fin août. Une décision pour les camps de jeunes sera prise d'ici fin mai, avance le rapport.

Mais la date du 8 juin est très conditionnelle. Le rapport dit que des phases intermédiaires pourraient être mises en place.

Pour rappel, le Conseil national de Sécurité ne doit pas simplement valider le rapport des experts. C'est surtout une base de travail pour les nouvelles mesures à prendre. Il revient aux politiques de trancher. Pour savoir ce qui sera appliqué, il faudra attendre ce vendredi en soirée.