Réouverture des terrasses, J-3. Coup d’œil sur ceux qui auront la chance de pouvoir rouvrir ce samedi. Mais cette réouverture ne se fera pas d’un coup de baguette magique. Alors que nous évoquions hier les problèmes de personnel, penchons-nous sur les investissements nécessaires pour proposer un service de qualité. "C’est simple, cela peut monter à 10-15 000 euros rien que pour faire quelque chose de correct. Et on ne compte pas tous les frais qui viennent en plus, comme les commandes, le personnel, la relance des machines, etc., indique Olivier, le patron du restaurant gastronomique Le D’Arville, situé à Wierde. Personnellement, je n’ouvrirai pas ce week-end et j’attends de voir les prochaines annonces. Ce qui est sûr, c’est que si on ne peut pas rouvrir entièrement le 1er juin, nous ouvrirons notre terrasse dans les jours à venir. Le take away fonctionne bien mais il faut bien reprendre à un moment donné."

(...)