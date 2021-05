Après l'action "Solidarité avec l'Horeca" (initiée par notre régie IPM Advertising) et qui a permis a des dizaines d'établissements de faire de la publicité pour leur enseigne (et leur offre Take-Away) gratuitement dans les sites web et journaux d'IPM (La DH, La Libre Belgique, L'Avenir, etc.), on propose cette fois aux établissements qui rouvrent leur terrasse ce samedi 8 mai de donner l'eau à la bouche aux Belges, en leur proposant de partager une photo de la terrasse où ils attendent leurs clients dès samedi, mais aussi le nom de l'établissement, l'adresse ainsi qu'un point de contact pour réserver (numéro de téléphone, page Facebook, site Internet, etc.). C'est évidemment gratuit et sans engagement.



Si vous êtes restaurateur ou actif dans l'Horeca, il vous suffit de compléter le petit formulaire ci-dessous et de télécharger une photo de votre terrasse. Nous publierons ici le résultat de tous vos envois, ce qui constituera un joli catalogue des "terrasses de l'Horeca" où vos futurs clients pourront se rendre dès ce 8 mai.



Bonne réouverture à tout le secteur !





Durement touché par la pandémie, le secteur de l'Horeca entrevoit enfin le bout du tunnel. Première étape : la réouverture des terrasses des bars et restaurants, à partir de ce samedi 8 mai. L'occasion pour La DH de donner, à son échelle, un coup de pouce aux patrons d'établissements trop longtemps contraints de fermer leurs volets.