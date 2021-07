François Farcy, directeur de la PJF de Liège met en garde face aux faux entrepreneurs.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Y compris dans les situations les plus dramatiques. Alors que le bilan des victimes n’a cessé de s’alourdir et que des centaines de familles ont tout perdu, cela n’a pas empêché quelques scènes de pillage dans les zones les plus touchées par les inondations. Des voleurs sans scrupules qui ne sont pas les seuls à profiter de la détresse des sinistrés. L’alerte est désormais lancée face aux escroqueries liées à la réparation des dégâts causés par les eaux.

(...)