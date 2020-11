Après un début de saison chaotique, les ventes reprennent de plus belle.

Le Covid-19 n’épargne personne, que ce soit de près ou de loin. Loin des hôpitaux et des grandes villes, les producteurs de sapins ardennais vivent, eux aussi, une année au rythme du virus. Si la première vague n’a que très peu affecté la production et, évidemment, les ventes, cette fin d’année n’est cependant pas de tout repos. Entre des commandes qui arrivent plus tôt que d’habitude et un marché français plusieurs semaines à l’arrêt, il faut mettre les bouchées doubles pour honorer toutes les commandes. Reportage à Neufchâteau.