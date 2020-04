Reporter les rendez-vous médicaux n’est pas sans conséquences. Témoignages.

Pour des dizaines de milliers de personnes, le confinement a signifié l’arrêt des soins pour lesquels ils étaient suivis. Pas vraiment idéal alors que certains sont en revalidation.

C’est le cas de Carinne, 57 ans, de Grâce-Hollogne. Elle a été victime d’une fracture tibia-péroné en novembre et a entamé sa revalidation en février. "Trois semaines plus tard, cette crasse est arrivée, déplore-t-elle. Et j’ai dû interrompre ma revalidation. Je suis en effet une personne à risque car j’ai une maladie chronique. Qui plus est, je vis avec ma mère de 84 ans, je ne peux pas me permettre de voir le kiné."