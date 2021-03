La communication qui précède les Comités de concertation et la gestion des données d’eaux usées ont fait l’objet d’une interpellation au Parlement wallon, ce 1er mars. "Je voudrais entendre l’avis du ministre-Président wallon sur les multiples annonces et promesses que vous et vos partenaires de majorité avez lancées dans la presse dans les jours qui ont précédé le Codeco ", a lancé François Desquesnes, chef de groupe CDH. "La ministre Morreale a annoncé sur les antennes de la RTBF le 11 février, ‘un déconfinement prudent’ pour le jour de ce fameux Codeco du 26 février, parlant de ‘lumière au bout du tunnel’. Vous avez vous-même annoncé que l’interdiction des voyages non essentiels serait évaluée au Comité de concertation du 26 mars. Quant à Willy Borsus, il a annoncé, comme son président de parti, faire son maximum pour la réouverture de l’Horeca, c’était le 21 mars ! Pourquoi faire miroiter aux uns et aux autres des réouvertures alors que vous disposez de chiffres et de projections sérieuses? Les analyses des eaux usées, longtemps cachées, commencent à percer et elles offrent l’avantage d’avoir un effet prédictif à huit jours."(...)