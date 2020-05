Pierre Lejeune, président de la CGSP-Cheminots, s'inquiète notamment de la faisabilité des contrôles dans les petites gares et dans la totalité des trains, et en dit plus sur la réception du matériel de protection à destination du personnel.

Depuis le lundi 23 mars, un service alternatif des trains était organisé sur le rail, avec une diminution importante du nombre de trains mis en circulation. Mais à partir de ce lundi 4 mai, c'est le retour à la normale. Ou presque. En effet, la SNCB propose désormais une offre de trains quasiment complète, à l'exception d'une septantaine de trains P. C'était donc la rentrée sur le rail, mais la grande rentrée pour le personnel, ce sera surtout le 11 mai prochain, date à laquelle les magasins rouvriront.



D'ailleurs, quelle était l'affluence ce lundi matin dans les trains ? Premier constat un peu partout dans le pays: très peu de voyageurs. Mais les agents de Securail étaient bien présents, tout comme les services de Police, afin de veiller au port du masque

(...)