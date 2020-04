Après le combat contre le virus en soins intensifs, vient le temps de "réparer" les vivants. Reportage dans une unité post-Covid.

Respirer. Marcher. Manger. Des actions vitales de notre quotidien que va devoir petit à petit réapprendre à maîtriser Antonio, du haut de ses 42 ans. Car après le Covid-19, qu’il est en train de combattre avec abnégation, une autre bataille et non des moindres se dresse devant ce chauffagiste de profession, celle de la revalidation et de la rééducation.

Découvrez notre reportage long-format au sein de l’unité post-Covid de l’hôpital Bracops, aux côtés de ceux qui réparent les miraculés du coronavirus.

(...)