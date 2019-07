Le soleil brille de mille feux, les températures grimpent en flèche et la mer et les plages sont prises d'assaut. Départ ou retour de vacances, escapade pour profiter de la fraîcheur du littoral ou pour les plus malheureux, trajet pour se rendre au travail: quand il fait chaud, la voiture est tout aussi sollicitée. Or, la chaleur peut être mortelle pour les véhicules et il ne faut pas oublier d'en prendre soin, avertit lundi Touring.

Avec des températures avoisinant les 30 degrés, tout automobiliste aura un réflexe: allumer l'air conditionné. Prudence, alerte toutefois l'organisation de mobilité Touring. Activer l'air conditionné dès le démarrage puise beaucoup d'énergie dans la batterie, qui peut alors tomber à plat. Touring constate d'ailleurs davantage de pannes de voitures durant les vagues de chaleur, pour des problèmes de batterie ou des moteurs en surchauffe.

L'organisation recommande de refroidir en premier lieu son véhicule en ouvrant les fenêtres et après quelques minutes, d'activer l'air conditionné. La température ne doit pas descendre sous les 24 degrés, afin d'éviter une trop grande différence entre l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Il est également préférable d'activer le bouton du circuit interne de l'aération, afin de récupérer l'air refroidi de l'habitacle.

La climatisation amplifie également la déshydratation, souligne Touring. Or, beaucoup d'automobilistes ne prévoient pas de réserve d'eau dans leur voiture. "Une déshydratation peut entraîner des problèmes au niveau des reins et des infections gastriques ou intestinales et a aussi un impact négatif sur la vigilance et la concentration", prévient l'organisme. Les enfants sont les plus exposés.

Par ailleurs, Touring recommande de vérifier la pression des pneus des vélos. Les cyclistes doivent aussi boire de l'eau, se protéger avec un casque (qui protège aussi du soleil) et porter des lunettes de soleil. (Belga)