“C’est une catastrophe économique”, lance Lorenzo Serra, porte-parole de la récente "Brussels by Night Federation". Si les comités de concertation se suivent, ils se ressemblent tous pour les acteurs de la nuit et celui programmé ce vendredi ne fait pas exception. A l’arrêt total depuis le mois de mars dernier, et ce sans aucune réouverture partielle comme le secteur de l’horeca, le monde de la nuit s'apprête donc à traverser un an de fermeture totale, dans l'anonymat quasi absolu