“Tout dépend des arguments avancés et de l’appréciation de l’agent verbalisant”, estime le bourgmestre d'Etterbeek, l'un des premiers à avoir imposé le port du masque dans les artères commerçantes

La fameuse bulle des 5 sautera-t-elle lors du prochain conseil national de sécurité, prévu ce jeudi ? La question divise et la réponse devra encore attendre. Mais jusqu’à présent, est-elle vraiment efficace et surtout comment les services de police et les autorités administratives, compétentes en la matière, contrôlent-ils son application ?

C’est la question que nous avons posé au bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR).