L’emballement récent des contaminations dans l’ensemble de la société relance le débat sur le rôle des écoles dans la gestion de l’épidémie. Interrogée mardi au Parlement par plusieurs députés au sujet de la situation dans les établissements scolaires, la ministre de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir a rappelé son opposition à un durcissement des mesures.

"Les écoles sont les collectivités les plus surveillées. Elles ne peuvent devenir une variable d’ajustement pour permettre aux adultes d’avoir une vie normale. Évidemment que les élèves doivent participer à l’effort mais ils le font déjà", a-t-elle affirmé. "La scolarité n’a pas retrouvé la normalité voulue et c’est la troisième année scolaire à être impactée par le Covid. L’intérêt des jeunes doit primer et on doit tout faire pour préserver les élèves de nouvelles mesures restrictives", a précisé la ministre.