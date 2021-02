D'après les chiffres révélés ce lundi matin par Sciensano, le nombre moyen d'infections au coronavirus en Belgique a baissé de 19% par rapport à la semaine précédente. Les hospitalisations ont également connu un recul, avec une baisse moyenne de 10%.

Bref, il s'agit-là de signaux encourageants. De quoi envisager un déconfinement? Plusieurs personnalités politiques se sont exprimées à ce sujet ce lundi matin.

Les étudiants et la culture: une priorité pour Pierre-Yves Dermagne

Sur La Première (RTBF), Pierre-Yves Dermagne, ministre fédéral de l'Economie et du Travail, a assuré que le gouvernement allait travailler non pas sur un calendrier, mais un programme de réouvertures. "Secteur par secteur, activité par activité, on veut pouvoir fixer un cap et donner des perspectives. On va à présent devoir travailler par phases. On sait déjà qu'on a une première date le 1er mars avec la réouverture des métiers de contact autres que les coiffeurs et coiffeuses (NDLR: qui ont eux déjà pu rouvrir ce samedi 13 févirer). On envisage également, d'ici le prochain Comité de concertation du 26 février prochain, de travailler sur des protocoles créatifs, originaux dans toute une série de secteurs avec une priorité pour nous, au niveau du parti socialiste, à savoir les jeunes. Dans le supérieur, donc dans les universités ou dans les hautes écoles, on veut donner la possibilité aux étudiants de retourner en présentiel sur les campus et dans les auditoires. Il est important également de voir ce qu'il est possible de faire pour les métiers de la culture. Car avec le printemps qui arrive, le redoux, on doit pouvoir envisager une série d'activités: sans doute d'abord en extérieur mais donc permettre à l'activité culturelle et artistique de retrouver une place dans la société."

Sur Bel RTL, sa collègue socialiste Karine Lalieux, ministre fédérale des pensions, de l’intégration sociale et de la lutte contre la pauvreté a également commenté la situation actuelle et évoqué certaines perspectives. "On est conscients de l’exaspération qui est en train de monter, de la détresse des jeunes. Les efforts demandés sont très durs, mais c’est pour retrouver nos libertés". Quid de ces libertés auxquelles on pourra peut-être bientôt regoûter? A ce propos, la socialiste explique: "On ne donne jamais de date, mais le souffle va être repris. Le mois d'avril, c'est aussi les beaux jours, le virus sera moins actif et on aura plus de libertés en extérieur."

Et Karine Lalieux d'ajouter: "On va se diriger vers un assouplissement au même rythme que nous allons vacciner les plus vulnérables. Je ne vais pas vous dire ce qu'on pourra faire ou pas, mais j'espère que les terrasses pourront rouvrir. Je ne vous donnerai pas de date, et personne ne le fera. Mais regardez comme les efforts paient : d'autres pays européens sont dans une troisième vague. Nous n'avons pas de troisième vague, et nous gérons bien la crise. Et pour ça, nous remercions nos citoyens."

Interrogé par nos confrères de Sudpresse, le président du MR Georges-Louis Bouchez a pour sa part évoqué la réouverture des restaurants. "On s’était fortement engagé pour les coiffeurs afin qu’ils rouvrent ce mois-ci. On ne l’a jamais fait pour les restaurants car les autres métiers de contact doivent d’abord rouvrir. On attendra deux, trois semaines pour voir s’il n’y a pas d’impact et on reviendra avec les restaurants. On en discutera déjà lors du prochain Codeco du 26 février mais on envisage une réouverture pour le printemps. Et le printemps, c’est le 21 mars. Ils rouvriront sans doute avant les cafés car les contacts s’y font de manière différente", détaille ainsi le président du MR.

Une chose est certaine: les discussions au sujet de ces assouplissements vont être nombreuses jusqu'au Comité de concertation du 26 février. Une date à laquelle on devrait donc y voir plus clair pour de nombreux secteurs.