Les températures estivales attendues ce week-end font craindre le pire aux autorités.

Les températures printanières prévues pour ce week-end, habituellement très attendues à la sortie de l’hiver, font aujourd’hui craindre le pire aux scientifiques et responsables politiques chargés de gérer la crise sanitaire du coronavirus. Avec plus de 20 degrés attendus pour dimanche, la crainte est que des milliers de citoyens décident de quitter leur lieu de confinement pour profiter du généreux soleil. Le temps est en effet favorable aux barbecues et autres apéros entre amis, pourtant désormais strictement interdits.

Les autorités ont donc tenu à rappeler que, si les sorties étaient autorisées et même recommandées, il n’était pas question d’enfreindre les mesures strictes de confinement. Après la prévention, la répression. Les différentes zones locales de police ont d’ailleurs bien compris tout l’enjeu de ce week-end. Et ont, pour une bonne partie, décidé de gonfler leurs effectifs.

Dans la zone de police Semois et Lesse, l’effectif policier sera ainsi quadruplé. Les sorties d’autoroute et certains points stratégiques de la N89 seront ciblés. Aux contrôles statiques s’ajouteront des patrouilles sur les routes secondaires. La zone de police de Gaume va aussi doubler ses effectifs ce week-end. "La météo s’annonce clémente et l’on redoute un afflux de touristes vers les gîtes et les secondes résidences", précise le commissaire divisionnaire Jean-Yves Schul.

À Arlon, le chef de corps Michaël Collini indique que décision a été prise de tripler l’effectif, tandis que du côté de la zone de police Haute-Meuse les équipes seront affectées à 90 % à des missions en rapport avec le Covid-19. "Il faut noter qu’une équipe sera présente en permanence à la frontière française durant ce week-end afin d’y contrôler le passage", confie Bernard Dehon, commissaire de la zone.

Une mobilisation également très importante du côté de Namur, où plus de 130 policiers seront mobilisés ce week-end !

Dans la région du Centre, en plus d’augmenter ses effectifs, la police de la Haute Senne (Braine, Soignies, Le Rœulx, Écaussinnes) a également prévu d’envoyer des patrouilles à cheval dans les allées et sentiers du ois de la Houssière. Du côté de La Louvière, on compte également maintenir une importante présence policière sur le terrain. La police locale continuera d’ailleurs d’utiliser son drone afin d’assurer la surveillance des chemins de halage, des parcs et des lieux de rassemblement déjà signalés.

En Brabant wallon aussi, on se prépare à l’afflux attendu de promeneurs et aux rassemblements de fêtards et autres amateurs de barbecue. Pour y faire face, les zones de police des communes plus peuplées ont renforcé leurs moyens humains. C’est notamment le cas des zones de Waterloo et de Braine-l’Alleud, qui ont décidé de doubler leurs effectifs et seront particulièrement attentives aux endroits qui ont déjà connu des débordements ces dernières semaines. Les patrouilles dédiées au contrôle du respect du confinement seront également renforcées à Nivelles et Wavre.

Enfin, la police sera aussi sur le qui-vive en Wallonie picarde. "Depuis le début du confinement déjà, les effectifs policiers sur le terrain ont été doublés, indique Vincent Palermo, bourgmestre de Péruwelz. Et après une phase de prévention, nous sommes passés à un volet plus strict."