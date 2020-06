Le Conseil national de sécurité se tient ce mercredi à 9 heures du matin. Dans l’après-midi, le contenu de la phase 3 du déconfinement sera communiqué. Des discussions entre le politique et les experts devaient encore avoir lieu ce mardi soir en comité de concertation, après la réception dans l’après-midi du rapport du GEES (experts en charge de la stratégie de déconfinement). Beaucoup de dossiers étaient alors encore à trancher et des évolutions étaient encore possibles, sachant que politiques et experts devaient s’accorder.



(...)