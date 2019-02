Les différentes éditions du quotidien L'Avenir ne paraîtront pas vendredi, ont indiqué les Editions de L'Avenir dans une newsletter envoyée jeudi aux abonnés.

L'information a été confirmée à Belga par les délégations de l'association des journalistes professionnels (AJP) et de la société des rédacteurs (SDR) des Éditions de L'Avenir. "La rédaction des Editions de l'Avenir observe un arrêt de travail qui aura pour conséquence la non parution du quotidien'", confirment la SDR et la délégation AJP, ajoutant que "c'est la conséquence regrettable de la rupture du dialogue par la direction".