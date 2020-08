Cette fois-ci c’est officiel, le code couleur qui sera d’application à la rentrée sera le code jaune.

Pour rappel, les trois ministres de l’Education que compte la Belgique s’étaient mis d’accord en juin dernier, en collaboration ave les acteurs de l’enseignement (syndicats, fédérations de pouvoirs organisateurs, associations de parents etc.) sur un code couleur détaillant les mesures spécifiques à prendre en fonction de l’évolution de la pandémie.

Concrètement, une rentrée en code jaune signifie que tous les élèves de maternelle et de primaire seront attendus à l’école cinq jours par semaine. Les élèves de secondaire seront eux aussi attendus cinq jours par semaine et non pas quatre, contrairement à ce qui avait été décidé en juin. Dans le code d’origine, la phase jaune impliquait en effet que les élèves de secondaire restent chez eux le mercredi.

"Les experts du GEES ont signalé que l’impact épidémiologique limité de la journée sans école du mercredi ne compensait pas suffisamment les effets secondaires organisationnels pour les écoles. La semaine de cours de cinq jours sera donc à nouveau la norme de départ", indique Jean-François Mahieu, porte-parole de la ministre francophone de l’Enseignement Caroline Désir.

