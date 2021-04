C'est acté : tous les élèves pourront revenir à l'école en 100% présentiel le 10 mais pour leur plus grand bonheur. Du côté des syndicats, on est toutefois un peu moins enthousiaste.

"On décide de rouvrir grâce à la conjonction de plusieurs facteurs : les contaminations ont atteint un plateau et la vaccination est en train d’augmenter : 27 000 personnes sont vaccinées par jour et d’ici le 10 mai on aura encore progressé. On voit aussi que d’autres secteurs sont en train de rouvrir, ça paraissait donc logique de faire revenir les élèves", résume Roland Lahaye, président de la CSC-Enseignement. Mais si le responsable syndical accepte la décision de la ministre, il se dit meurtri par le traitement réservé aux enseignants concernant la vaccination et les tests dans les écoles.

(...)