La réunion organisée entre employeurs et syndicats des soins de santé, qui s’est tenue jusqu’à tard lundi soir, s’est soldée par un échec. "Si rien ne bouge et que les organisations syndicales sont d’accord, on va relancer le mouvement des blouses blanches", lance Yves Hellendorff, secrétaire national du non-marchand de la CSC. Le ton est donné.

Après douze heures d’intenses négociations, "il est apparu clairement que les fédérations patronales restent dans une logique de win-win. Tout ce qu’elles concèdent doit être compensé", fustige le syndicat chrétien. Aucun accord n’a dès lors pu être dégagé et la CSC envisage de nouvelles actions.

(...)