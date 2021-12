Un nouveau Comité de concertation se réunit ce mercredi 22 décembre. Même si les tendances épidémiologiques sont à la baisse en Belgique, l'inquiétude reste bien présente en raison de la montée en puissance du variant Omicron. La nouvelle souche se propage très rapidement dans notre pays. Alors qu'elle représentait 10% des infections ce vendredi, elle concernait 20% des contaminations ce lundi.



C'est pourquoi les experts du GEMS (groupe chargé de conseiller le gouvernement) écartent toute possibilité d'assouplissements en Belgique. Dans leur rapport remis aux autorités, ils plaident plutôt pour un durcissement des mesures.

Selon nos informations, les experts demandent à ce que l'heure de fermeture de l'Horeca soit moins tardive. Ils prônent ainsi une fermeture à 20 heures plutôt qu'à 23 heures.

Le commissaire corona, Pedro Facon, envisagerait même une fermeture complète du secteur si la situation venait à se dégrader.

Le GEMS demande également à ce que le système de bulle soit à nouveau mis en place. Selon nos confrères de De Morgen, qui ont eu accès au rapport, il s'agirait de limiter le nombre d'invités par maison à deux ou trois ménages.



Les experts plaident aussi pour que le télétravail devienne obligatoire à 100% (et non plus 4 jours par semaine).



Il est également question dans le rapport de limiter le nombre de personnes dans les magasins en imposant aux Belges de faire seuls leurs achats. Selon nos confrères de De Morgen, il serait également question pour les experts d'envisager une fermeture des commerces non-essentiels et des métiers de contact.



Concernant les événements de masse, De Morgen rapporte que le GEMS voudrait tout bonnement les annuler. Cela concerne les événements intérieurs et extérieurs. Seuls les événements de moins de 200 personnes pourraient encore avoir lieu.

Enfin, les experts souhaitent limiter le nombre de passagers dans les transports en commun.



Il s'agit là des conseils des experts. Les politiques discuteront de la marche à suivre ce mercredi 22 décembre à partir de 14 heures. Ils décideront s'ils suivront à la lettre ou non les recommandations du GEMS.