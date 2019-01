Le ciel sera partiellement à très nuageux et le temps sera variable dimanche, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Les maxima se situeront entre 2 ou 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 7 degrés à la côte; les températures diminueront graduellement l'après-midi. Les averses pourront être accompagnées de rafales allant jusque 65 km/h. Une zone d'averses active traversera la Belgique à partir de l'ouest dès le début de matinée. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu sur la partie ouest de notre territoire et du grésil sera possible localement. L'après-midi, les averses prendront progressivement un caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse, alors que le temps deviendra temporairement plus sec sur l'ouest avec même la possibilité d'une éclaircie locale. Sur les sommets ardennais, la visibilité pourra être réduite par des nuages bas.

Dans l'intérieur des terres, le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest, virant plus tard au secteur ouest à nord-ouest. Les averses pourront être accompagnées de rafales jusque 65 km/h. À la côte, le vent deviendra très fort à parfois tempétueux avec des rafales jusque 80 km/h, voire plus.

Ce soir et cette nuit, les précipitations seront fréquentes sur l'ensemble du territoire. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il s'agira de neige tenant au sol. Ces chutes de neige pourront être abondantes en Ardenne. Sur une large partie centrale du pays, la pluie pourra progressivement se transformer en neige fondante. En fin de nuit, quelques éclaircies reviendront par l'ouest. Les minima seront compris entre -1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 3 à 5 degrés dans l'ouest