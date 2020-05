Étienne Michel, président du SeGEC, estime qu’un retour des maternelles ne sera pas possible dans toutes les écoles.

Comment ont réagi les directions à l’annonce d’un assouplissement éventuel des mesures dans les écoles ?

"Les directions ont déployé énormément d’énergie pour pouvoir recommencer à accueillir les élèves de 6e primaire et secondaire le 18 mai puis les élèves de 1re et 2e primaire le 25. L’idée que ces dispositions puissent changer à peine dix jours après la réouverture des écoles suscite un certain agacement."

(...)