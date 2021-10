La flambée des contaminations au Covid et la reprise des hospitalisations font craindre une quatrième vague. Le Comité de concertation, prévu ce vendredi, a été avancé à ce mardi "pour des raisons d’agenda des membres" mais aussi, à cause de l’accélération des contaminations. Il se réunira de façon électronique. Autre motif, non officiel celui-là : mettre la Flandre, qui souhaite en finir avec la fin de la phase fédérale de gestion de la crise, pour la gérer au niveau régional, au pied du mur. " Ils peuvent nier qu’il se passe quelque chose. La Flandre n’est pas une île et tant que le monde entier n’est pas protégé, elle n’est pas à l’abri ", glisse une source bien informée.

Dernière raison : une prolongation de la phase fédérale nécessite l’activation de la loi pandémie, un cadre permettant de décréter un état d’urgence de trois mois, avec mesures de police administrative. Les ministres fédéraux se sont réunis en kern ce lundi soir en vue de préparer les décisions à prendre ce mardi. Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé, a planté le décor. " À Bruxelles et en Wallonie, il faut d’abord appliquer de façon rigoureuse toutes les mesures existantes, a-t-il indiqué sur La Première. Dans notre vie quotidienne, il faut devenir un peu prudent de nouveau. La distanciation physique reste importante ", ajoute-t-il. Et en Flandre ? "Il faut harmoniser."

(...)