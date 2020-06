Ce mardi matin, de nombreux élèves de maternelle ont repris le chemin de l’école après plus de deux mois d’absence, pour leur plus grand bonheur mais aussi pour celui de leurs parents.

Pour rappel, l’annonce de cette rentrée, faite dans la nuit de mercredi et jeudi avait suscité des réactions très fortes du côté des organisations syndicales et de certaines directions d’école. Celles-ci avaient en effet estimé qu’une telle rentrée nécessitait plus de deux jours pour avoir lieu dans les conditions optimales. La CGSP-Enseignement avait d’ailleurs réclamé vendredi un report de cette rentrée. Mais contre toute attente, le retour des petits dans les classes semble s’être passé dans un climat serein.