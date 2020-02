La chaîne d'expériences sociales belge, Would You React ?, a tordu le cou à un cliché : non, le racisme anti-asiatique n'est pas aussi fréquent qu'on pourrait le penser depuis l'émergence du virus

Pour Wouldyoureact, la vidéo envoie un véritable "message d'espoir". "Elle montre que notre Belgique et nos compatriotes ont encore beaucoup de cœur et d'humanité en eux pour bien réagir", estime Jonathan Lambert, le réalisateur des expériences sociales Wouldyoureact.

Le COVID-19 a déjà fait quelque 1.700 morts dans le monde. La peur liée au virus se propage peut-être encore plus que la maladie. Venant de Chine, le coronavirus a fait naître chez certains un racisme anti-asiatique. Et les Belges dans tout ça ? Ont-ils également succombé à la psychose qui s'est installée chez certains à l'idée d'être confronté à une personne d'origine asiatique ? La chaîne YouTube Wouldyoureact a, pour le savoir, mis au point une expérience sociale. Filmées dans le métro bruxellois, deux femmes s'en prennent à un groupe de jeunes asiatiques. Tous sont des acteurs. Le but est d'évaluer la réaction des autres utilisateurs face à cette attaque gratuite.Les conclusions qu'ont pu tirer les organisateurs de l'expérience sont très positives. La quasi-majorité des personnes piégées ont pris la défense des jeunes à qui il est demandé "de rentrer en Chine". Les Belges réagissent de façon parfois virulentes aux propos tenus par les deux actrices et n'hésitent pas à défendre les jeunes "agressés". "Je suis choquée", lâche une jeune femme dans le métro. "Vous n'êtes pas humaine ou quoi?", s'interroge une autre.