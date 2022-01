Le président du PS a présenté à la DH les grands défis de son parti en 2022. Voici ce qu'il nous révèle en ce qui concerne les pensions et le dossier bouillant du nucléaire.

La retraite à 60 ans et la protection des travailleurs

Dans les grandes priorités du parti socialiste pour 2022, il y a le droit du travail et les pensions. "On défend une bien meilleure protection des travailleurs des économies de plateformes , insiste Paul Magnette. C’est un combat qui a lieu un peu partout en Europe. On estime que les travailleurs de Deliveroo, Uber et l’ensemble de ces secteurs devraient bénéficier de vrais statuts et de vrais droits et de salaires. D’une vraie protection sociale."

Le président du PS pense que son parti sera suivi par les partenaires du gouvernement sur ce dossier. "Il s’agit d’un vrai renforcement du droit des travailleurs."