La cérémonie officielle, organisée vendredi au Palais royal à l'occasion des 18 ans de la princesse Elisabeth, a pris fin vers midi et était suivie d'une réception dans la salle des galeries.

Des intermèdes musicaux et performances de danse ont ponctué les prises de parole du Roi et de la duchesse de Brabant. "Le pays peut compter sur mon engagement", a affirmé dans son discours l'héritière du trône. Outre les membres de la famille royale, de nombreuses personnalités politiques étaient présentes pour les festivités. Les ministres des gouvernements fédéral, wallon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et des gouvernements bruxellois et flamand figuraient parmi les invités. Seul absent: le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA). Le gouvernement de la Communauté germanophone était également représenté, tout comme le parlement wallon, par son président Jean-Claude Marcourt, et celui de la FWB, avec son président Rudy Demotte. Les présidents du Sénat Sabine Laruelle et de la Chambre Patrick Dewael devaient aussi faire le déplacement. Des représentants de la Défense, des provinces, de la magistrature et des différents cultes figuraient également sur la liste des convives.





La famille royale et la princesse Elisabeth ont fait leur entrée à 11h00 dans la salle du trône et la duchesse de Brabant a été longuement applaudie. Le premier à prendre la parole a été le roi Philippe. Il a encouragé sa fille dans son discours. "N'aie pas peur d'avancer, de relever les défis", lui a-t-il déclaré. "Déploie tes ailes. Sois heureuse. C'est ce que je te souhaite de tout cœur, c'est ce que nous te souhaitons tous."

Il lui a ensuite remis le cordon de l'ordre de Léopold, la plus haute distinction honorifique du pays. "Un ordre national créé par notre ancêtre Léopold Ier. Il est aussi familial. Il symbolise tant la dignité de notre pays que celle de notre famille. Je souhaite que tu le voies comme un encouragement, comme une marque de confiance", lui a dit le souverain.

La princesse Elisabeth a ensuite pris la parole, pour la première fois aussi longtemps en public, déclarant en tant qu'héritière du trône: "le pays peut compter sur mon engagement".

L'aînée du couple royale a tenu à remercier sa famille, "toujours là" pour la soutenir et l'encourager. "Nous formons une équipe formidable, aussi avec mes frères et sœur, Gabriel, Emmanuel et Eléonore. Merci à toi, maman, pour ta disponibilité et ton écoute. Merci à toi, papa, pour ta confiance. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi." Le Roi et la Reine ont été visiblement très émus par ces mots.

Pour cet anniversaire, 80 jeunes des quatre coins de la Belgique, qui fêtent comme la princesse leurs 18 ans cette année, avaient été conviés au Palais. Cinq d'entre eux ont prononcé un discours, souhaitant à la duchesse de Brabant leurs meilleurs vœux et portant des messages de paix et d'espoir pour l'avenir.

Elisabeth était, pour l'occasion, élégamment vêtue d'une robe manteau en crêpe ivoire Natan, tandis que la reine Mathilde portait une robe en soie stretch bleue mi-longue, de la même maison de couture.

Les invités ont pu assister à des performances de la Musique royale des Guides, des violonistes Lorenzo Gatto et Sylvia Huang, respectivement lauréat du 2e prix du concours musical Reine Elisabeth en 2009 et finaliste de l'édition 2019, ainsi que, notamment, de l'école royale du ballet d'Anvers. La chanteuse Blanche avait également fait le déplacement. A l'issue de la cérémonie, elle a entonné un "Happy birthday to you" à l'attention d'Elisabeth. Vers midi, l'assemblée s'est dirigée vers la salle des galeries pour une réception.

La princesse a également prévu de célébrer ce cap de la majorité de manière plus intime, entre autres avec des amis.

