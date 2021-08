Quinze jours après les inondations, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, indiquait qu’il faudrait "au moins un an et demi" pour reconstruire une Wallonie défigurée par les intempéries. Une vision très optimiste, voire utopiste, si l’on en croit la confédération belge de la construction, alors même qu’un inventaire complet des dégâts n’a pas encore pu être réalisé. "Avant de pouvoir estimer le coût et la durée de reconstruction, il faut d’abord inventorier tout ce qui a été détruit ou endommagé, confie Véronique Vanderbruggen, directrice de communication au sein de la Confédération de la construction. Or, l’ampleur des dégâts est si exceptionnelle que le seul inventaire des dégâts peut prendre des semaines voire des mois. Il y a les bâtiments privés mais aussi les routes, les bâtiments publics, les voies ferrées dont les talus sont devenus des gruyères, les bassins d’orage, les voies navigables qui ne sont plus utilisables car jonchées de frigos…"