Le ministre fédéral réagit aux propos tenus jeudi dans la Dernière Heure par le président des socialistes sur l’économie de plateforme.

"Je suis singulièrement étonné de voir la sortie du président Paul Magnette qui est appuyée par le ministre de l’économie Pierre-Yves Dermagne", s’échauffe David Clarinval (MR). "La volonté de Magnette est de bypasser la concertation sociale à laquelle nous sommes très attachés dans ce gouvernement. En soutenant ces propos, le ministre Dermagne vise à ne pas tenir compte de l’avis des partenaires sociaux, ni de l’Inasti, ni du CSI-PME [Conseil Supérieur des Indépendants et des PME], encore moins du CNT [Conseil National du Travail]. Or la loi de relation de travail doit être évaluée. On a demandé des avis aux différents partenaire sociaux et les socialistes ne les attendent pas. Ce qui nous pose des problèmes de forme."