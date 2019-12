Le directeur "média et production" à la VRT, Peter Claes, est temporairement placé comme "non-actif", après que le CEO du média public flamand, Paul Lembrechts, a demandé sa démission au conseil d'administration, rapporte vendredi soir le journal De Morgen.

La VRT a confirmé à l'agence Belga "une demande de démission de Peter Claes" mais "le conseil d'administration n'y a pas accédé et a unanimement réitéré sa confiance en Peter Claes", a précisé un porte-parole de l'entreprise, pour qui les prochains jours seront mis à profit pour examiner la situation calmement. Selon De Morgen, Peter Claes, le numéro deux de la VRT, se serait mis à dos ces dernières semaines le reste du comité de direction, poussant le CEO à demander la démission de son lieutenant. Toujours selon le journal, le conseil d'administration aurait refusé la demande du CEO en raison d'un mauvais timing, alors que des négociations doivent avoir lieu avec le le gouvernement flamand sur un nouveau contrat de gestion.

Des sources du Morgen soulignent en outre que Peter Claes aurait de bonnes relations avec le CD&V et la N-VA et aurait fait savoir qu'il ne s'opposerait pas aux projets de la N-VA pour le média public flamand. Le parti nationaliste flamand verrait d'un bon œil une cure d'amaigrissement à la VRT, qui est déjà soumise depuis des années à un régime d'économies et de rationalisation. A l'inverse, Paul Lembrechts s'est prononcé sans ambages ces derniers temps contre de nouvelles économies et réductions d'emploi au sein de la chaîne publique flamande.