Longtemps intouchables, les experts de la santé essuient de plus en plus de critiques pour leurs avis parfois très catégoriques et, surtout, leurs prises de position médiatiques. Marc Van Ranst est la figure de proue du navire qui tangue sous la bourrasque des politiques, des médias, des citoyens, mais aussi de certains professionnels de la santé. Cette semaine, l’épidémiologiste Yves Coppieters (ULB) ou le spécialiste des maladies infectieuses Jean-Luc Gala (UCLouvain) sont sortis de leur réserve pour dénoncer la trop grande influence des experts officiels flamands.

Cet avis est vivement partagé par Rik Torfs, qui dit "comprendre qu’on puisse demander aux experts qui participent au processus de décision de montrer une certaine loyauté. N’oublions pas que ce sont les politiques qui doivent prendre les décisions". En tant que recteur de la KU Leuven (2013-2017), Rik Torfs a côtoyé le virologue à l’université louvaniste. "Je voyais Marc Van Ranst au conseil d’administration de l’hôpital, puisqu’il a toujours eu un grand intérêt pour les fonctions de gouvernance", se rappelle le professeur de droit canonique.

