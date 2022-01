Depuis des mois, les tensions n’ont cessé d’augmenter autour de l’Ukraine. La Russie étant accusée par les Occidentaux d’avoir envoyé des dizaines de milliers de soldats vers les frontières ukrainiennes en vue d’une offensive. De son côté, Moscou exige des garanties pour sa sécurité, dont le rejet de l’adhésion de ce pays à l’Otan.

Ce mercredi, une réunion diplomatique européenne s’est ouverte à Paris, réunion durant laquelle des négociateurs russes, ukrainiens, français et allemands se sont retrouvés afin de tenter de désamorcer la crise après une série de pourparlers entre Russes et Américains la semaine dernière. Mais à Washington, on dit s’attendre à une attaque russe contre l’Ukraine dans les trois prochaines semaines. Selon la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès (MR), il y a en effet "un risque réel d’invasion de l’Ukraine".