L'IRM a relevé ce samedi le niveau d'alerte. Ce dimanche 9 février (10h) jusqu'au lundi 10 (11h), toute la Belgique sera en alerte orange alors que la tempête Ciara balaiera notre pays.

La force du vent augmentera rapidement dimanche et l'IRM prévoit déjà dans l'après-midi des rafales de 80 à 110 km/h et un risque de dégâts par endroits. Dans la soirée et la nuit suivante, au passage d'un front froid actif, les rafales augmenteront encore, avec un danger de pics entre 110 et 130 km/h, voire plus sous un orage éventuel.

En cas de code orange, il est demandé à la population de se tenir prête et de suivre les conseils donnés par les autorités compétentes.



Circulation des trains possiblement perturbée

La tempête Ciara qui traversera dimanche la Belgique pourrait avoir un impact sur la circulation des trains, prévient samedi la SNCB.

L'entreprise ferroviaire pourrait en effet devoir modérer la vitesse des convois sur certaines parties du réseau en raison des tempêtes potentiellement violentes accompagnées de fortes rafales qui sont annoncées.

Ces mesures sont prises en étroite concertation avec Infrabel pour garantir la sécurité des voyageurs et du trafic ferroviaire. La circulation des trains pourrait également être affectée par des obstacles sur les voies (branches ou autres objets qui se seraient envolés), anticipe la SNCB, assurant que tout sera mis en oeuvre pour limiter au maximum ces perturbations. L'entreprise ne peut pas encore confirmer quand et où ces mesures seront en vigueur et invite les voyageurs à consulter seslors de la planification de leurs voyages.



>>> LES PREVISIONS METEO REGION PAR REGION <<<

Impact possible de la tempête à Brussels Airport dans la soirée de dimanche

La tempête Ciara et les forts vents qui l'accompagnent pourraient avoir un impact limité sur les activités à Brussels Airport dimanche soir, indique samedi l'aéroport bruxellois. Lorsque les rafales dépassent les 111 km/h, il n'est plus possible d'utiliser les passerelles d'embarquement et de débarquement. Il faut alors recourir à des escaliers, ce qui retarde les opérations et pourrait donc causer des retards. Selon les prévisions actuelles, ce cas de figure ne devrait cependant se présenter qu'entre 21h00 et 23h00. Et l'aéroport prévoit un impact limité vu le nombre peu élevé de vols prévus entre ces heures-là.

Des mesures ont déjà été prises à Brussels Airport pour les opérations sur le tarmac (chargement, bagages, refueling, etc.), explique sa porte-parole Nathalie Pierard. Le matériel est protégé et une attention particulière est apportée aux objets qui pourraient s'envoler.

Les décollages et atterrissages ne seront par contre pas perturbés car le vent d'ouest souffle dans l'axe des pistes préférentielles utilisées, il vient de face pour les avions. Seul impact: un espace plus important entre les atterrissages.

>>> LIRE AUSSI LE MESSAGE DE RECOMMANDATION DES POMPIERS DE BRUXELLES <<<

Plusieurs parcs et forêts fermés dès dimanche à Bruxelles et en Wallonie

Plusieurs parcs et forêts seront fermés dimanche et lundi à Bruxelles et en Wallonie en prévision des vents violents attendus sur l'ensemble de la Belgique.

A Bruxelles, les forêts et parcs seront fermés dimanche et lundi, a confirmé Bruxelles Environnement vendredi. Il est possible que cette mesure soit prolongée à la journée de mardi en fonction de l'évolution de la météo. La zone de police de Liège a également annoncé plusieurs mesures. Les parcs et cimetières seront fermés à partir de dimanche. Le Boulevard de l'Ourthe sera, lui, interdit à la circulation dimanche. A Namur, la Ville a annoncé vendredi par communiqué interdire les accès aux zones boisées et notamment les parcs de Namur (Louise-Marie, des Sources et de La Plante), de Jambes (Reine Astrid et Amée) et Bouge (rue du Parc). Le site de la Citadelle sera aussi inaccessible, excepté via la route Merveilleuse pour la desserte locale. Le cimetière de Namur sera aussi fermé. A Mons aussi, plusieurs mesures de sécurité sont prises pour éviter les accidents. Les parcs communaux seront ainsi fermés.

L'Agence des services maritimes et côtiers (MDK) fermera les jetées de Nieuport et de Blankenberge lundi. A Ostende, elle sera fermée dès dimanche. Les prévisions météorologiques ont annoncé des vagues de deux mètres de haut dès dimanche soir. A Anvers, le domaine provincial Rivierenhof sera fermé ainsi que les parcs et les espaces verts. L'Agence flamande pour la nature et les forêts a prévenu vendredi que "les arbres n'ont pas encore été beaucoup exposés au vent juqu'à présent et que plusieurs branches plus vulnérables pourraient tomber. Les nombreuses pluies des dernières semaines rendent également les arbres moins bien enracinés dans le sol et une forte tempête pourrait causer beaucoup de dégâts". Le gestionnaire des cours d'eau flamands a aussi averti que le niveau des cours d'eau pourraient fortement augmenter lundi.



© BELGA



Matchs remis

Toutes les rencontres de Jupiler Pro League et de Proximus League prévues dimanche ont été reportée à cause du passage de la tempête Ciara.

L'Union belge de football a décidé, en concertation avec l'IRM, de reporter l'ensemble des matches, dont le choc entre le Standard de Liège et le Club de Bruges. Deux autres matches de D1A étaient prévus dimanche: Antwerp - Genk et Waasland-Beveren - Courtrai. En D1B, le match Westerlo - Lokeren était au programme.