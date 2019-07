Tant en Belgique qu’en France, il existe des législations concernant la sécurité des piscines.

La surveillance permanente d’un maître-nageur est obligatoire en France. En d’autres termes, les campings enfreignent la loi à partir du moment où ils ouvrent leur piscine au public sans qu’il y ait au moins un sauveteur présent. Les responsables de piscines de quelques campings en France affirment que c’est effectivement le cas. Ils ajoutent que les brassards et les ceintures de natation sont disponibles, éventuellement à un prix fixe.

Au-delà, la disponibilité d’une perche, d’une bouée et d’autres objets gonflables ou flottants ne sont que des recommandations de la législation française. Elle conseille également d’éviter des repas copieux avant de se rendre à la piscine et de veiller à ce que vos enfants soient équipés de brassards ou de maillots flotteurs. La surveillance constante d’un adulte reste indispensable.

En Belgique , les choses sont comme d’habitude un peu plus compliquées. La législation belge prévoit la présence d’un surveillant pour 50 nageurs, complétée par un surveillant en plus. Ainsi, la présence d’au moins un maître-nageur est garantie, tout comme en France. Par conséquent, une piscine de 100 nageurs requiert l’attention de deux surveillants supplémentaires en plus du surveillant permanent.

Cependant, un camping dans les Ardennes nous a confié qu’il ne disposait pas de sauveteurs pour leurs piscines, bien qu’elles soient peu profondes. Ils insistent sur l’accompagnement parental pour les enfants de moins de dix ans et l’achat de brassards ou de ceintures de natation.