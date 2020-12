Le monde automobile belge est en deuil ce jeudi. On a en effet appris le décès à l'âge de 78 ans de Roland D'Ieteren. Il est décédé des suite du coronavirus.

La famille D’ieteren, en tant qu’importateur et distributeur des marques VW et Audi, est l’un des plus grands acteurs du marché automobile belge.

Roland D'Ieteren (issu de la sixième génération D'Ieteren) a travaillé pour D'Ieteren de 1972 jusqu'à sa retraite en juin 2016. Il avait ensuite cédé les commandes de l'entreprise à son unique fils, Nicolas, qui est aujourd'hui encore président du conseil d'administration de la société (en partie) cotée.

En 2009, Roland D'Ieteren avait été anobli, recevant le titre de baron. Et en 2019, il occupait la 26e place sur la liste des Belges les plus fortunés grâce à un capital valorisé à 1,1 milliard d'euros.