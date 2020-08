Roland Duchâtelet plaide pour une formule provisoire pour en finir avec la crise politique et relancer l’économie pour l’après-Covid.

Après la crise sanitaire, un krach économique va frapper notre pays, englué dans le plus long blocage politique de son histoire. Le patron de la FEB a proposé pour en sortir qu’une "éminence grise" prenne le relais de Magnette et De Wever (remplacés depuis par Egbert Lachert). Le nom d’un politicien retraité comme Herman Van Rompuy a été cité. Pour Roland Duchâtelet, ex-sénateur (Open VLD), fondateur du parti Vivant et l’une des plus grosses fortunes belges, les politiques font partie du problème, pas de la solution. La proposition de l’ex-boss du Standard de Liège? Un gouvernement de technocrates. Entretien sans filet ni langue de bois.

Comment analysez-vous la crise politique actuelle ?