Que reprochez-vous au CEB (Certificat d’études de base) ?

"Nous estimons que la seule évaluation certificative devrait avoir lieu à la fin du tronc commun. Faire une évaluation comme le CEB à la fin de la sixième primaire n’a aucun sens ! Le CEB existe déjà depuis dix ans. Tout le monde y va de sa critique : certains le trouvent trop simple, d’autres trop compliqué. Mais quel est l’objectif réel de ce test? Est-ce vraiment la réussite de l’élève ? Si on veut un véritable tronc commun jusqu’à la troisième secondaire, qu’est-ce qui justifie une évaluation en sixième primaire ? Celui qui a eu l’idée du CEB ne connaît rien à l’enseignement ! Cette évaluation est contre-productive. Si on imagine un test qui permet réellement de déterminer là où le système dysfonctionne, ok. Mais le CEB aide surtout les écoles à faire du tri."





(...)