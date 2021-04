Obtenir une réouverture immédiate ou réclamer des dommages est possible mais pas gagné d’avance. La gifle reçue ce mercredi par le gouvernement continue de faire jaser.

Pour rappel, un jugement estime que l’arrêté ministériel du 20 octobre 2020, fixant les mesures Covid dont les fermetures et les interdictions d’activités, ainsi que les arrêtés suivants, sont illégaux. Le gouvernement a trente jours pour rétablir tout cela correctement via une Loi Pandémie votée par le Parlement, dont les avis et remarques sont à ce stade compilés dans 600 pages. “Le timing sera un défi”, a indiqué le Premier ministre. “L’avis du Conseil d’État est attendu pour la mi-avril.”

(...)