Plusieurs régions ont été fortement impactées par les intempéries, à la fois à Bruxelles ou dans le Brabant wallon.

Aucun train ne peut circuler en gare de Braine-le-Comte

La circulation ferroviaire est actuellement impossible en gare de Braine-le-Comte en raison des violents orages qui touchaient la région en milieu d'après-midi vendredi, a indiqué Infrabel, le gestionnaire du réseau. Les marquises de la gare se sont en effet effondrées sous les rafales de vent et la pluie.

Les lignes touchées sont la 96 (Bruxelles-Mons) et la 117 (Braine-le-Comte-Luttre). La SNCB va mettre un service de navettes en place.

Les pompiers et la police étaient sur place vers 15h00.

Plusieurs tunnels bruxellois fermés

Après les orages qui ont frappé la capitale en milieu d'après-midi vendredi, les tunnels Porte de Hal, Vleurgat et Stéphanie sont inondés et fermés, indique sur Twitter Bruxelles Mobilité. Les tunnels Stéphanie et Porte de Hal sont fermés dans les deux sens, le tunnel Vleurgat uniquement en direction de La Cambre.

Des terrasses inondées à Rhode-Saint-Genèse

Un restaurateur de Rhode-Saint-Genèse a également filmé les dégâts des fortes pluies qui se sont abattues sur la place où se trouve son établissement.

L'avenue de l'Exposition complètement inondée à Jette

A Bruxelles, l'avenue de l'Exposition est complètement sous eau, de même que la rue Eugène Toussaint, à quelques centaines de mètres de là.

© Mathieu Van Driessche

© Mathieu Van Driessche

A Berchem Sainte-Agathe, autre commune bruxelloise, des riverains ont également été surpris par la montée des eaux

© D.R.

La commune de Molenbeek a aussi été touchée.

La région du Centre pas épargnée non plus

D’abondantes précipitations se sont abattues sur plusieurs communes de la région du Centre , où des rues sont devenues impraticables à cause des coulées de boue, comme à la rue du Grand Péril à Hennuyères. Certaines plaques d’égout ont même cédé sous la pression de l’eau à la rue de la gare. Les pompiers s’affairent aux situations les plus urgentes, au vu du nombre important d’appels reçus depuis plus d’une heure maintenant.