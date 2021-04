La scène tourne en boucle avant chaque Codeco. Les partis, souvent via leur président, réclament dans la presse des assouplissements : Horeca, bulle, culture… Des coups de pression dont sont coutumiers Georges-Louis Bouchez et Denis Ducarme au MR, et plus récemment le PS de Paul Magnette et Ecolo, via Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane. Trois partis qui participent au gouvernement. Paradoxalement, le PTB, parti d’opposition dont le ton est souvent qualifié de populiste, se montre plus timoré sur ces questions et souvent moins virulent que les partis de la majorité. S’il ne dédaigne pas l’exercice, sa retenue paraît presque inhabituelle ces derniers mois. Sur LN24 ce mardi, Sofie Merckx, députée PTB, est restée prudente dans ses demandes d’assouplissement. Raoul Hedebouw a lancé un appel pour un relâchement dans la culture mais est bien loin de sortir le bazooka. Les prises de parole du porte-voix emblématique se font médiatiquement plus rares sur le strict aspect santé publique des mesures Covid et il préfére se positionner sur le socio-économique ou la grève.

" Le PTB profite de sa position confortable, car il ne doit rendre de comptes à personne. Ils sont virulents sur leurs thèmes de prédilection mais absents des autres débats. Ils se limitent à leur fonds de commerce comme le big pharma , où ils sont d’un populisme sans nom. Cela montre qu’ils n’ont pas de vraie alternative à offrir à la gestion de crise ", tranche une source fédérale...