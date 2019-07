L'ancienne ministre Sabine Laruelle (MR) a été proclamée jeudi présidente du Sénat, l'emportant dans un scrutin en séance plénière, 26 voix contre 21 à Christie Morreale (PS).

En tant que sénateur sortant avec l'ancienneté parlementaire la plus importante, Jean-Paul Wahl (MR) avait présidé les deux séances d'installation de la Haute assemblée. Mme Laruelle présidera le Sénat au moins jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement fédéral.

A noter que le président du MR, Charles Michel, a réagi par communiqué. "Il faut tout d’abord se réjouir qu’après Christine Defraigne, ce soit à nouveau une femme libérale qui préside cette assemblée", déclare Charles Michel, qui tient à féliciter la nouvelle élue. "Sabine Laruelle dispose d’une grande expérience et est très impliquée dans ses dossiers. Issue de la société civile, elle s’est engagée avec passion en politique, avant de la quitter pour mieux y revenir, avec l’ouverture et le sens du dialogue qui la caractérise. Des qualités essentielles dans cette assemblée dont le rôle est de favoriser les échanges et les collaborations entre les différentes communautés du pays."