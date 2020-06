Les mesures de soutien promises au secteur culturel n'ont pas abouti ce jeudi à la Chambre. Une gifle pour le monde de la culture, et une déconvenue pour les politiques à l'initiative de la proposition de loi.

Malgré l'urgence pour le secteur culturel, aucune mesure de soutien aux artistes n'a pu être votée ce jeudi à la Chambre. La proposition de loi visant à améliorer la situation des travailleurs du secteur culturel, à l'initiative du PS et cosignée par Ecolo-Groen, n'a pas été votée. Quatre partis (N-VA, CD&V, Open Vld et Vlaams Belang) ont obtenu que le texte soit examiné par le Conseil d'Etat. Aucune urgence ne sera demandée, renvoyant potentiellement le vote à après les vacances parlementaires. Dans le rang des politiques partisans de la proposition, les réactions sont vives et ont été presque immédiates.

"C’est une véritable gifle pour un secteur en souffrance!", s'est exclamée Ludivine Dedonder (PS), à l'initiative de cette proposition de loi. "C’est la même N-VA qui a coupé 60 % des subsides au secteur culturel en Flandre et qui aujourd’hui a mené la danse pour refuser."

Ecolo déplore également ce report, et parle de "sabotage du travail parlementaire". "Je suis vraiment désolée qu’un tel spectacle soit infligé aux travailleur·se·s des Arts déjà victimes de la crise", a déclaré Marie-Colline Leroy, députée fédérale Ecolo/Groen et présidente de la Commission Affaires sociales.

"Tout cela ne va pas réconcilier le citoyen, et singulièrement les artistes, avec la politique", a renchéri Vanessa Matz (cdH).

François De Smet, le président de DéFI, a également réagi, avec une pointe d'ironie :"S'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire, cela y ressemble furieusement".

De son côté, la N-VA se défend, et justifie ce renvoi au Conseil d'Etat par la charge budgétaire que la proposition représente. "Nous ne pouvons pas voter ce texte sans en connaître l'impact budgétaire", a réagi Björn Anseeuw (N-VA).